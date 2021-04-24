23 Nisan'ı kutladılar

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Taşucu avcıbotu ve TCG Atak hücumbotu ile Güv.K.K.lığına bağlı gemiler  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Girne ve Gazimağusa limanında dün demir attı.

ads ads ads ads
24/04/2021

ads
ads
23 Nisan'ı kutladılar

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Taşucu avcıbotu ve TCG Atak hücumbotu ile Güv.K.K.lığına bağlı gemiler  gündüz alay sancakları çekilerek, gece ise tenvirat ile ışıklandırma yapılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 23 gemi ile 23 liman ziyareti kapsamında Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret eden TCG Taşucu (P1211) avcıbotu ve TCG Atak (P337) hücumbotu ile Güv.K.K.lığına bağlı gemilerimiz tarafından gündüz alay sancakları çekilmiş, gece ise tenvirat ile ışıklandırma yapılarak bayram coşku ile kutladı.

24/04/2021 12:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: 23 Nisan, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.