23 Nisan'ı kutladılar

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Taşucu avcıbotu ve TCG Atak hücumbotu ile Güv.K.K.lığına bağlı gemiler gündüz alay sancakları çekilerek, gece ise tenvirat ile ışıklandırma yapılarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 23 gemi ile 23 liman ziyareti kapsamında Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret eden TCG Taşucu (P1211) avcıbotu ve TCG Atak (P337) hücumbotu ile Güv.K.K.lığına bağlı gemilerimiz tarafından gündüz alay sancakları çekilmiş, gece ise tenvirat ile ışıklandırma yapılarak bayram coşku ile kutladı.

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24/04/2021 12:08