Polonya 1-2 Slovakya

Polonya karşılaşmaya Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, Linetty, Rybus; Klich, Zielinski; Lewandowski 11'i ile çıktı.

Slovakya ise maça Dubravka; Pekarík, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda 11'iyle başladı.

Slovakya'da Robert Mak, 18. dakikada sol kanatta aldığı top ile iki rakibini birden harika geçip çaprazdan ceza alanına girdi ve kaleci Szczesny'yi mağlup etti. Gol, topun Szczesny'ye çarpması sebebiyle Mak'a değil, kendi kalesine olarak kayıtlara geçti.

OPTA verilerine göre Wojciech Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu.

Polonya, 46. dakikada Karol Linetty ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1'e geldi. Polonya'da Grzegorz Krychowiak, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Slovakya, 10 kişi kalan rakibi karşısında 69. dakikada Milan Skriniar ile 2-1 öne geçmeyi başardı.

Slovakya, 2-1 kazanarak turnuvaya 3 puanla başladı.

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14/06/2021 23:27