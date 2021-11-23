24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle KKTC'de kutlanacak

“24 Kasım Öğretmenler Günü” yarın Türkiye’yle birlikte KKTC’de de kutlanacak.

Gün nedeniyle Lefkoşa’da iki tören yapılacak. İlk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda, ikinci tören ise Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarın saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki törene katılarak, anıta çelenk koyacak.

Saat 10.00’da ise kutlama programı çerçevesinde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’ndeki program başlayacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu buradaki programa katılarak öğretmenlere seslenecek. Programa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılacak.

Kutlama programı çerçevesinde ayrıca yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi de takdim edilecek.

Türkiye’de Millet Mekteplerinin açılışı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

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23/11/2021 13:12