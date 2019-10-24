-25 derecede ölümü beklemişler!

İngiltere'yi sarsan olayda TIR sürücüsü cinayet şüphesiyle gözaltına alınırken yeni detaylar kan dondurdu.

İngiltere'de başkent Londra'nın doğusunda Essex bölgesinde bir TIR'da 39 cesedin bulunması tüm dünyayı sarstı.

Essex polisi, TIR'ın Belçika'nın Zeebrugge limanından kalkarak bu sabah 00.30'da Thames Nehri kıyısındaki Purfleet limanına demirlediğini belirtti.Ülkede uzun zaman sonra görülen en büyük toplu ölüm vahşetinde 25 yaşında Kuzey İrlandalı şoför Mo Robinson gözaltına alındı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise TIR'ın Varna kentine kayıtlı olduğu ve bir İrlanda vatandaşına ait bir şirkete ait olduğu bilgisini paylaştı.

Ölen 39 kişinin içinde 10 yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitinin sürdüğü ve kaçak göçmen olduğu ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Korkunç olayda ortaya çıkan yeni detaylar da adeta kan dondurdu.

Soğutucu araçlarda sıcaklıkların -25C'ye kadar düştüğü ve ölen 39 kurbanın da hipotermi kaynaklı ölmüş olabileceği belirtildi.İngiliz milletvekili Jackie Doyle-Price, "39 kişiyi kilitli bir metal kabın içine koymak olayın nasıl bir kötülük olduğunu gösteriyor" dedi ve kurbanların saatlerce ara vermek için bile dışarı çıkamadığını söyledi.

Olay İngiltere'de uzun zamandır görülen en korkunç davalar arasında yer alıyor. 2000 yılında da Dover kentinde bir konteynırda 58 Çinlinin cansız bedenleri bulunmuştu.

24/10/2019 09:32