25 yaşındaki kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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21/12/2023

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25 yaşındaki kişi boğulma tehlikesi geçirdi


 Yeniboğaziçi Halk Plajı'nda denize giren Yakup Enes Karagöz (E-25), dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabah 07.30 sıralarında boğulma tehlikesi geçiren Karagöz, bölgede bulunan bir şahıs tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldıktan sonra ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesine ardından da Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek Nöroloji Servisi'nde müşahede altına alındı.,

21/12/2023 16:15
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TAGS: haber, kıbrıs
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