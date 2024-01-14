27 araç trafikten men edildi!

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 402 araç sürücüsü kontrol edildi ve 160’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanamak, 14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 101’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 306 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 5 araç sürücüsü tutuklanırken, 27 araç ise trafikten men edildi.

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