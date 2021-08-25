Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, sıcak süt veren hayvan üreticilerinin desteklenmesi ile soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi kapsamında 27 üreticiye 499 bin 250 TL hibe sağladı.

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Daire tarafından yürütülen, Bakanlar Kurulu’nun 21 Haziran tarihli kararı uyarınca, sıcak süt veren işletmelere yönelik Soğutucu Depo ve/veya Sağım Sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2020-2021 yılları arasında başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan 27 üreticiye toplamda 499 bin 250 TL hibe, bağlı bulundukları ilçe/ köy Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldı.

Hibe programı 15 Aralık tarihine kadar devam edecek. Sıcak süt veren işletmeler, Hayvancılık Dairesi’ne başvurmaları durumunda desteklerden yararlanabilecek.

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25/08/2021 10:11