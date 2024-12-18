27 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Akdoğan-Yiğitler anayolunda dün meydana gelen kazada 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mahabubur Rahman beton köprüye çarparak yaralandı.

Kaza, Mahabubur Rahman’ın yönetimindeki YP 563 plakalı motosiklet ile Akdoğan istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp yol kenarında bulunan beton köprü kenarına çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan motosiklet, yol kenarında bulunan beton su deposuna da çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mahabubur Rahman, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol ayak kırığı ve kafa travması teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.