28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8276 olup, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne, 1 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-1/ Gönyeli-3 / Göçmenköy-1/Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1

Girne

Girne Merkez- 4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-5

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Gülseren-2/ Karakol-1

İskele

Ağıllar Köyü-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez- 2

8 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8276

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 28

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.050.981

Toplam Vaka Sayısı: 6649

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6074

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 542

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 460

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 253

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 51

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1367

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2127

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8276 olup, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne, 1 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Ortaköy-1/ Gönyeli-3 / Göçmenköy-1/Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1

Girne

Girne Merkez- 4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-5

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1 / Gülseren-2/ Karakol-1

İskele

Ağıllar Köyü-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez- 2

8 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8276

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 28

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.050.981

Toplam Vaka Sayısı: 6649

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6074

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 542

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 460

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 253

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 51

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1367

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2127

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08/05/2021 18:56