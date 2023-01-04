314 tek kullanımlık elektronik sigara ele geçirildi

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04/01/2023

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314 tek kullanımlık elektronik sigara ele geçirildi

Gazimağusa’da, dün saat 18.00 sıralarında E.İ’nin (E-22), tasarrufunda bulunan ithali yasak tek kullanımlık elektronik sigarayı başka bir şahsa satacağı esnada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

Polis açıklamasında, söz konusu şahsın evinde yapılan aramada çeşitli markalarda 314 tek kullanımlık elektronik sigaranın daha bulunarak emare olarak alındığı ve E.İ’nin tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan, Lefkoşa’da dün saat 15.00 sıralarında M.Ü (E-57)’nün kullanımındaki araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 9 sığır kafası ve 116,85 kg sığır eti bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

04/01/2023 12:22
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TAGS: haber, kıbrıs
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