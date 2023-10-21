4 araç sürücüsü tutuklandı, 31 araç ise trafikten men edildi

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21/10/2023

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4 araç sürücüsü tutuklandı, 31 araç ise trafikten men edildi

Polis, ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde 4 araç sürücüsü tutuklandı, 31 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  toplam 1176 araç sürücüsü kontrol edilirken,  152’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak,  14’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 290 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

21/10/2023 11:38
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TAGS: haber, kıbrıs
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