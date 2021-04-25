Bağdat'ta hastanede yangın!

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir hastanede, oksijen tüpü patladı. Olayda 40 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

ads ads ads ads
25/04/2021

ads
ads
Bağdat'ta hastanede yangın!

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir hastanede, oksijen tüpü patladı. Olayda 40 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hastanede patlama yaşandı. Patlama sonrası yangın çıktı.

Hastanenin giriş katında yer alan sıvı oksijen tankının patlaması sonucu başlayan yangın kısa sürede üst katlara sıçradı. Yangında 40 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastanede koronavirüs hastaları tedavi görüyordu

Sivil savunma ekipleri, yangının başlaması ile birlikte hastalar başka hastanelere nakledildi. Yangın sırasında hastanede 120'ye yakın hastanın bulunduğu duyuruldu.

Yangını söndürmek için 10’dan fazla itfaiye ekibi yönlendirildi.

Patlama ve yangının yaşandığı İbin el-Hatip Hastanesi’nde koronavirüse yakalananlar tedavi görüyordu.

 

25/04/2021 09:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: bağdat, koronavirüs, hasta, yangın, ölüs sayısı, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.