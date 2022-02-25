400 pozitif vakaya rastlandı, 382 kişi taburcu edildi
25/02/2022
Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.694 olup, 400 pozitif vakaya rastlanmış, 382 kişi taburcu edilmiştir.
142 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 101 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
25 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.694
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 400
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 400
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 382
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.811.755
Toplam Vaka Sayısı: 67.072
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.792
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4092
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4042
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1323
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3194
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 130948