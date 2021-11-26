416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personel pozitif!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Güncel rakamlar şöyle;

0-26 Kasım tarihleri arasında toplamda 416 öğrenci, 50 öğretmen ve 12 personelin COVID-19 olduğu belirtildi.

Eğirim Bakanlığının açıklamasına göre 877 öğrenci, 94 öğretmen 22 personel de temaslı.

COVID-19 testi pozitif çıkan öğrencilerin 213’ü ilköğretim, 203’ü ise ortaöğretimde…

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise yüzde 0.81.

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26/11/2021 13:03