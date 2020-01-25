47 yaşındaki Sezgin Şimsek yaralandı
Nergisli İnönü Kavşağına dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 47 yaşındaki Sezgin Şimsek yaralandı
25/01/2020
HK
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Nergisli İnönü Kavşağına dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 47 yaşındaki Sezgin Şimsek yaralandı.
Polisten alınan bilgiye göre, Nergisli-İnönü kavşağı civarında, dün saat 00.40 sıralarında Vadili'de sakin Sezgin Şimşek, alkolün etkisi altında GV 815 plakalı çift kabin kamyonet ile Nergisli’den İnönü yönüne doğru gittiği sırada dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkıp toprak sete çarpan araç yolun içerisinde yan yatarak durabildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sezgin Şimşek, Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında Yakın Doğu Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek'in sol leğen kemiği üst kısmında kırıklar olduğu belirtildi. Foto:Arşiv