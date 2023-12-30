5 kaza: 4 yaralı, 4 tutuklu
Dün ve bugün meydana gelen kazalarda 4 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı
30/12/2023
Haspolat-Taşkent, Güzelyurt, İskele, Girne ve Gazimağusa’da dün ve bugün meydana gelen 5 trafik kazasında 4 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında, Haspolat-Taşkent ana yolunda meydana gelen kazada Evre Selhanoğlu yaralandı.
Kaza, 305 promil alkollü Evre Selhanoğlu’nun dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp yaklaşık 4 metre yükseklikten boş tarla içerisine düşmesi sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Evre Selhanoğlu, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.
-Güzelyurt’ta alkollü sürücü yayaya çarptı
Öte yandan dün saat 21.45 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, Mustafa Rüstemoğlu (E-62), 120 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KL 400 plakalı aracıyla dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sol kısmında yol içerisinde 215 miligram alkollü içki tesiri altında yürümekte olan Furkan Cirit’e (E-32) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Furkan Cirit kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Araç sürücüsü Mustafa Rüstemoğlu tutuklandı.
İskele’de dikkatsiz sürücü yürüyüş yolu kenarındaki oturma bankına çarptı
Dün İskele’de saat 15.50 sıralarında Babutsa Büfe önlerinde park alanı içinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Feridun Korkunal’ın (E-77) yönetimindeki JV 339 plakalı salon aracı park etmeye çalıştığı esnada, gaz pedalına basarak park yerinden çıkıp yürüyüş yolu kenarında bulunan oturma bankına çarpması sonucu meydana geldi.
Çarpmaya müteakip araç ileriye doğru savrularak oturma bankını ve bank üzerinde oturan Altuğ Güvenateş’i (E-37) ileriye doğru savurdu.
Kaza sonucu araç sürücüsü Feridun Korkunal ve Altuğ Güvenateş Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı.
Altuğ Güvenateş taburcu olurken, Feridun Korkunal ise elmacık kemiğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.
-Girne’de iki alkollü sürücü kaza yaptı…sürücüler tutuklandı
Girne’de bugün saat 01.20 sıralarında, 489 promil alkollü Cengiz Mısırlıoğlu (E-44) yönetimindeki 17 UE 189 plakalı araç ile Ülfet Restoran’a ait park yerinden dikkatsizce Uçurtma Sokak'a giriş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde 315 promil alkollü içki tesiri altında seyreden Alper Böbrek (E-28) yönetimindeki VL 777 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
-Gazimağusa’da park halindeki araca çarpıp alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddeden sürücü tutuklandı
Öte yandan bugün saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Sinan Öztekin, (E-43) yönetimindeki PA 153 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan JM 541 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Sinan Öztekin alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddetmesi nedeniyle tutuklandı.
Kazalar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.