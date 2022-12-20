5 metre yüksekten beton zemine düşen Kemal Çiçek yaralandı

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20/12/2022

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5 metre yüksekten beton zemine düşen Kemal Çiçek yaralandı

Edremit’te meydana gelen iş kazasında 44 yaşındaki Kemal Çiçek, yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düşerek, yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Edremit’te dün saat 11.30 sıralarında, yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katındaki teras kısmında, Kemal Çiçek (E-44), brüt betonların temizliğini yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düşerek, yaralandı.

Çiçek, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek sağ diz, sol ayak ve sol el bileklerinde kırık teşhisi nedeniyle, ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

20/12/2022 16:38
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TAGS: iş kazası, beton, çiçek,
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