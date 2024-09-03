“50’nci yılında Kıbrıs Barış Harekatı Alternatif Bakış Açılarıyla Türk Tarihindeki Yeri” başlıklı konferans yapılıyor

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) "50’nci yılında Kıbrıs Barış Harekatı - Alternatif Bakış Açılarıyla Türk Tarihindeki Yeri” başlıklı konferans düzenledi.

Konferans, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Türk Eğitim -Sen öncülüğünde Girne Acapulco Otel’de “yapılıyor.

Konferansa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikalar Birliği ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, KKTC’den konuklar, Türkiye’deki illerden Türk Eğitim Sen şube başkanları da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikalar Birliği ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sırasıyla birer konuşma yaptı.

Türk Eğitim-Sen tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıl anısına “Şafakla Birlikte Gelen Zafer... 50. Yılında Kıbrıs Destanı” katılımcılara takdim edildi, tanıtımı yapıldı.

Konferansta “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ve egemen varlığın simgesi KKTC devletinin kuruluşu yolundaki direnişin Türk devletleri ve dünyaya anlatılması” konuları irdelenecek.

Moderatörlüğünü Prof Dr. Yılmaz Yeşil’in yapacağı panelde, konuşmacılar Prof Dr. Necdet Hayta, Dr. Suat Akgül, İsmail Bozkurt ve online olarak katılacak olan Dr. Oğuz Kalelioğlu yer alacak.