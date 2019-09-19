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56 iş yeri denetlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

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19/09/2019
HK

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56 iş yeri denetlendi

Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında, 9-13  Eylül tarihleri arasında 56  iş yeri denetlendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, 2  işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. Erkan Çoşkuner Büfe’den 9  birim  ürün, uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiğinden dolayı müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle:

4 Kuaför/Güzellik/Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 1 Park Büfesi, 1 Yurt, 1 Mısırcı, 9 Market, 2 Gıda Deposu, 2 Off Licence, 5 Oto Galeri, 1 Kahvehane, 8 Restoran, 11 Kafeterya, 3 Pastane, 1 Meyhane, 3 Döner – Kebap Salonu.

19/09/2019 13:57

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TAGS: Lefkoşa Türk Belediyesi, haber, kıbrıs, denetim
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