HABER KIBRIS

6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa’da yarın eski BRTK binasının bulunduğu bölgede yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

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29/05/2019

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6 saatlik elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa’da yarın eski BRTK binasının bulunduğu bölgede yaklaşık 6 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 10.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Lefkoşa eski BRTK binasın bulunduğu bölgede; Tomruk, Çiğdem, Yasemin ve Yonca Sokaklarının elektrik enerjisi kesik olacak.

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TAGS: Elektrik kesintisi, haber, kıbrıs
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