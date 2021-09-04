62 yaşında yaşamını yitirdi

62 yaşındaki Özcay Korel KUTGÜN dün saat 16:00 sıralarında yaşamını yitirdi

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04/09/2021

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62 yaşında yaşamını yitirdi

Gazimağusa’da dün saat 15:00 sıralarındasakin 62 yaşındaki Özcay Korel KUTGÜN Namık Meydanında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 16:00 sıralarında yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir.    

04/09/2021 11:23
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TAGS: Özcay Korel KUTGÜN, mağusa
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