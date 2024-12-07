7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Morufat Tenıtope Alabı bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Pınardan mahkemede olguları aktardı. Polis,21.11.2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Bandabulya'da bulunan Afrikan Market isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Morufat Tenıtope Alabı’nin tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 110 adet muhtelif markalarda kişisel bakım ürünleri, 15 adet muhtelif markalarda elektronik kişisel bakım ürünleri, 13 adet gümrüğü ödenmemiş markası meçhul şişe içerisinde kahverengi sıvı, 5 adet tonkat, 4 paket royal Powder, 4 kavanoz drip şurup, 1 adet Flat Tummy marka Sprey, 1 kavanoz Breast powder, 1 adet şişe içerisinde Breast powder, 5 şişe içerisinde Rave Me, 15 adet içerisinde hap bulunan Dripping Pills marka pembe kavanozlar, 12 adet içerisinde hap bulunan Breast Pills marka beyaz renk kavanozlar, 22 adet içerisinde beyaz renk toz bulunan Juloy V marka pembe kavanozlar ve 7 adet içerisinde beyaz renk tebeşir türü malzeme bulunan Pussy Spice marka kavanozlar tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Cemal Pınardan, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 14 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, ele geçirilen maddelerin analiz sonucunun çıkmadığını, ürünler arasında daha önce rastlanılmayan bir madde tespit edildiğini, sonucun çıkması için 7 gün daha süreye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)