7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı 10 Ekim'de

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) ev sahipliğinde organize edilen 7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı Perşembe günü yapılıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak konferans saat 09.30’da gerçekleştirilecek müzik dinletisi ardından açılış konuşmalarıylae başlayacak. Konferansın ana konuşmacıları, Akdeniz Üniversiteler Birliği Onursal Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ile Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. M. Murat Yüceşahin olacak.

Konferans bildiri kitabı, konferanstan kısa bir süre sonra hazır olacak. Konferansla ilgili detaylı bilgiye ise https://gspc.emu.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.

07/10/2019 16:03