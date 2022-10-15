70 milyon dolara alıcı bekliyor

ABD'de bir müzayede evi, nadir bulunan sekiz elması açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor.



Elmasların milyonlarca dolara alıcı bulması bekleniyor



Mavi elmasların dikkat çeken bir özellikleri de var. Doğal ışığa uyum sağlamaları gerekmesi. Karanlıkta kaldıkları zaman, kendi renklerine dönmeleri birkaç dakika sürebiliyor



Açık artırmaya sunulacak elmaslar, Güney Afrika'daki Cullinan madeninden çıkarıldı.



Elmasların toplam 70 milyon dolara alıcı bulmaları bekleniyor.

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15/10/2022 15:34