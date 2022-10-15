70 milyon dolara alıcı bekliyor
ABD'de bir müzayede evi nadir bulunan sekiz mavi elması açık artırmaya çıkarıyor. Elmasların toplam 70 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
15/10/2022
ABD'de bir müzayede evi, nadir bulunan sekiz elması açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor.
Elmasların milyonlarca dolara alıcı bulması bekleniyor
Mavi elmasların dikkat çeken bir özellikleri de var. Doğal ışığa uyum sağlamaları gerekmesi. Karanlıkta kaldıkları zaman, kendi renklerine dönmeleri birkaç dakika sürebiliyor
Açık artırmaya sunulacak elmaslar, Güney Afrika'daki Cullinan madeninden çıkarıldı.
Elmasların toplam 70 milyon dolara alıcı bulmaları bekleniyor.