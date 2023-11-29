70. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı'nda başarılı olanlar açıklandı

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29/11/2023

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70. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı'nda başarılı olanlar açıklandı


70. KİCKBOKS RENKLİ KUŞAK SINAVI’NDA

BAŞARILI OLANLAR AÇIKLANDI

     70. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 05 Kasım 2023, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi. 

     2023 yılı Faaliyet Programında yer alan 70. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 05 Kasım 2023, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi. 

      Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 118 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.

     Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

TERFİ EDENLERİN İSİM LİSTESİ VE TERFİ ETTİKLERİ KUŞAK DERECELERİ:

Sarı Kuşağa Terfi Eden Sporcular:

  1. Emine Sare Özislam               21- Furkan Akdöl                   41- Meryem A. Tek
  2. Seydi Ferhat Özislam             22- Medine Gül Döner            42- Ata Mert Babacan
  3. Zerrin adadursun                     23- Esen Altuntaş                   43- Ayşe Uçar
  4. Ege Anadol                             24- Mehmet Özorçun               44- Elifnaz Öğüt                       
  5. Cem Narlı                               25- Serdar Özfırak                  45- Ali Aksoy                                 
  6. Ömer Kandil                           26- Nefes Sezer                       46- Efe Yüğlük                            
  7. Boran Çıra                              27- Hanifi Akan                      47- Ege Yüğlük                           
  8. Mustafa Karaismailoğ.           28- Hıra Akdenizli                  48- Tuğra Küçük
  9. Ada Doğan                              29- Berhan S. Akdenizli         49- Şerafettin Talan
  10. Mücahit Karakuş                      30- Mavi Bucel                       50- Tsimur Avseyento
  11. Alperen Ö. Temur                    31- Cenk Apaydınlı                51- Demir Güler
  12. Elif Biricik                               32- Mustafa K. Farisoğlu        52- Ümit Uysal          
  13. Muhammet Ö. Temur              33- Javıd Huseyın
  14. Ali Meniz                                 34- Çağan İşbir
  15. Enes Parçalar                           35- Deniz Kurt
  16. Mehmet Sürget                         36- Ecrin Kurt
  17.  Zeynep Öksüz                         37- Bengisu Öztürk
  18. Utku Korkmaz                         38- Elif Deniz Babacan
  19. Burak Sürücü                           39- Erdal Aslantürk
  20. Burak Akdöl                             40- Asya Tek

Yeşil Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Mustafa Yalçınkaya                12- Derviş Mişon
  2. Umutcan saparov                    13- Beren Bıçak
  3. Aleyna Nur Özislam               14- Atlas Parsel
  4. Cankan Yiğit                           15- Kuzey Arıklı
  5. Cemşit Matraımov                  16- Robin M. Gürbüzer
  6. Muhammet Sani Seçmen        17- Yunus Koruk
  7. Halime Pehlivan                     18- Muhammet M. Köroğlu
  8. Beyza Akal                             19- Ayşe Küpe
  9. Mekan Halimov
  10. Nera Ceylangüden
  11. Gökan Can Evrenos

 

Yeşil Mavi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Mete Cevit
  2. Reyyan Erdem
  3. Sinem Olgu
  4. Medine Kuday
  5. Ayşe Ceren Öney

Mavi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. İrem Akal
  2. Yakup Çavga
  3. Menteş Kaan Özakdenizli

Mavi Turuncu Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Berat Güraslan            4- Halil Beyaz
  2. Buse Çevik                  5- Haydar T. Canşı
  3. Cansu Torun

 

Turuncu Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Bengi Cevit
  2. Arda Demir
  3. Talha Refik Malik
  4. Mustafa Yayla
  5. Ahmet Topaloğulları
  6. Su Demirbüker

Turuncu Kahve Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Beren Alpmut
  2. Bensu Özaydın
  3. Turan Bayraktar
  4. Utku Aslantürk

Kahverengi Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Didem Buhur                       7- Ahmet Can Sülünlü
  2. Dilara Koçatlı
  3. Hatice Öksüz
  4. Emine Öksüz
  5. Türker Eren Öney
  6. Enes Baran Elkondu

Kahverengi Siyah Kuşağa Terfi Eden Sporcular;

  1. Abdulmenan Göğsüaçık         10- Murat Şahin
  2. Sümeyra Göğsüaçık                11- Umut Şahin
  3. Baburhan Karyagdyev            12- Hürkan Ünlü
  4. Tuana Serin                             13- Havva Ünlü
  5. Nilay Çakın                             14- Cahit erkanlı
  6. Kerem Killi                             15- Dursun erkanlı
  7. Ahmet Yakup Kar ahan          16- İrem Muk
  8. Mesut Kural                            17- Nehir Perçin
  9. Alnur Kassymbekov

 

 

 

29/11/2023 09:35
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TAGS: 70. Kickboks, Renkli, Kuşak, Sınavı,
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