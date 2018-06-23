8 araç trafikten men edildi

Girne Polis Müdürlüğü’nün dün gece düzenlediği asayiş ve trafik operasyonu neticesinde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam sekiz kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.



Polis bu sabah 04:00 saatleri arasında sorumluluk sahası içerisinde faaliyet

gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüplerini kontrol ettiğini; trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda ise 450 aracın kontrolünde ise suç işlediği tespit edilen 71 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken 8 araç trafikten men edildiğini belirtti.