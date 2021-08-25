8 Aydır Sigorta ve İhtiyat Sandığı Yatırımları Yapılmıyor

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Yönetim Kurulu üyeleri, 8 aydır Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları yapılmayan Hava Sporları Federasyonu çalışanlarının mağduriyetiyle ilgili bugün Sosyal Sigortalar Müdürü Ayşe Avseven ile görüştüklerini bildirdi.

HAKSEN’den yapılan açıklamada, görüşmede sendika yetkilileri tarafından “Bakanlar Kurulu’ndan bir yıllık harcamaları onaylandığı halde Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından ödeme emri verilmeyen Hava Sporları Federasyonu’nda tüm faaliyetlerin durduğu” öne sürüldü.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, çalışanların sigorta yatırımları yapılmadığı için sağlık hizmetlerinden de yararlanamadığını belirterek, Bakanlar Kurulu onayı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanan bir ödeme kararının bir bakan tarafından işleme konmamasının gayriyasal olduğunu ifade etti.

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25/08/2021 12:26