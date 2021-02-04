8 gün daha poliste tutuklu kalacak

KKTC’ye 19.10.2018 yılında 90 gün vize ile giriş yapan ve izin hitamı olan 17.01.2019 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Kamerun uyruklu Emmanuel Yume Menyoli Nije (K-24) ihbar üzerine 31.01.21 tarihinde tutuklandı ve 01.02.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 03.02.21 tarihinde izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Zanlının serbest kalması halinde ayni suçu işlemeye devam edeceğine vurgu yapan tanık polis, ihraç emrinin temin edilmesine değin zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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04/02/2021 15:16