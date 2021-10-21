8. Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2021” yapılıyor

Geleneksel olarak 8. Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2021” Kasım ayı sonu yapılıyor. Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu 2020” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde 28 Kasım Pazar günü gerçekleştiriliyor Bu çerçevede yüzücüler 1 kilometre ve 3 kilometre olmak üzere 2 kategoride kulaç atacak. yarışmaya katılan tüm sporculara madalya verilirken, dereceye giren sporcular da kupa ile ödüllendirilecek.

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21/10/2021 16:23