85 yaşındaki covid-19 hastası yaşamını yitirdi

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01/01/2021

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85 yaşındaki covid-19 hastası yaşamını yitirdi

KKTC yeni tip korona virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.

Göğüs Yoğun bakımda Covid 19 hastası olduğu tespit edilen 85 yaşındaki Mahmut Boral yaşamını yitirdi. Göğüs Yoğun Bakım’da saptanan 3 hemşire ve 1 hastanın Covid 19 olma vakasının ardından Mahmut Boral Yoğun bakım ünitesine sevk edilmişti. Mahmut Boral’ın Covid-19 bulaşına rağmen, ağır göğüs enfeksiyon hastası olduğu ve ileri derecede kalp yetmezliği bulunduğu belirtildi. Mahmut Boral’ın hayatını kaybetmesiyle ülkede 7’nci covid-19 bağlı ölüm gerçekleşmiş oldu.

01/01/2021 10:21
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TAGS: 85 yaşındak, covid-19 hastası, mahmur boral
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