ABD'de askeri helikopter ile uçak çarpışarak düştü: İşte kuleyle pilotların son konuşması

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'na iniş için yaklaşan, içinde 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu American Airlines'a ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı ile Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopter havada çarpışarak düştü. Askeri helikopterde 3 personel vardı.

Kaza öncesinde, kule ile askeri helikopter arasında şu konuşma geçti:

Kule: PAT 2-5 CRJ görüş alanınızda mı?"



Kule: PAT 2-5 CRJ'nin arkasından geçiyor.

Bu konuşmanın ardından kaza meydana geldi ve alana yaklaşan uçaklar patlamayı rapor etti.

NEHİRDEN 18 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Uçağın çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştüğü belirtildi. Nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı. CBS Televizyonu, nehirden 18 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı bilgisini paylaştı.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Donald Trump'ın uçak kazası hakkında bilgilendirildiği belirtildi.



Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi, "Kansas'tan kalkan Bombardier tipi yolcu uçağı Ronald Reagan Havalimanı'na yaklaştığı sırada Sikorsky tipi askeri helikopterle çarpışarak düştü." açıklaması yaptı.

UÇAKTA 64 KİŞİ VARDI



American Airlines'a ait bölgesel uçuşlarda kullanılan yolcu uçağında 60 yolcu, 4 mürettebatın olduğu belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, kazayla ilgili "Reagan Havalimanı yakınında çarpışmaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz. Şimdilik en iyisini umuyoruz." açıklaması yaptı.



ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Savunma Bakanlığı'nın durumu yakından takip ettiğini belirterek gerektiğinde yardıma hazır olduklarını söyledi.

YETKİLİLERDEN İLK AÇIKLAMA

Washington DC Belediye Başkanı kazanın ardından düzenlenen ilk basın toplantısında konuştu. Kazanın ardından son durum hakkında bilgi verildi.

Ulaştırma Bakanı, kaza hakkında ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirterek, "Sahada çalışan ekiplere tam destek sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Hava koşullarının son derece zorlayıcı olduğu, hava çok soğuk olduğu için kurtarma çalışmalarının zor şartlarda devam ettiği aktarıldı. Uçağın enkazındaki arama çalışmalarına 300 kişilik bir ekibin katıldığı belirtildi.

Havalimanı itfaiye şefi, enkaz alanındaki aktif operasyonun saatlerce sürmesinin beklendiğini aktardı.

Bombardier CRJ700

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?



NTV Washington Telsilcisi Hüseyin Günay kazanın meydana gelişiyle ilgili kritik bilgiler paylaştı. Günay kazanın meydana gelmesinden önce kulenin iki hava aracının pilotuna da ulaştığını belirterek, "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" diye ikazda bulunduğunu belirtti.



Günay şu bilgileri verdi:



"Uçak ve helikopter çarpışmadan önce kule, hem uçağın hem helikopterin pilotuna ulaşıyor. Ve özellikle "Uçağı gördün mü? Helikopteri gördün mü?" diye soruyor. Ancak 10 saniye sonra özellikle helikopterin içerisinden bir çarpışma anı öncesi kargaşası sesi var ve bir şekilde helikopter pilotunun manevra yapmak istediğini anladığım sözler sarf ediyor. "Dönüyorum, kırmaya çalışıyorum" diyor. Pilot bir müdahalede bulunmaya çalışıyor.



Şunu unutmamak gerekiyor. Yolcu uçaklarının rotası belli, burada rotaya giren helikopter. Washington'da hava sahası çok dar. Benim dinlediğim ses kaydından edinmiş olduğum izlenim bir kaza izlenimi. Ancak bunun için yetkililerin açıklanmasına ihtiyaç var."