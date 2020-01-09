ABD'den BM'ye mektup: İran'la görüşmeye hazırız

ABD BM'ye mektup göndererek gerilimin azaltılması için ön koşulsuz İran'la görüşmeye 'hazırız' dedi. ABD, Süleymani'nin öldürülmesinin BM sözleşmesi uyarında meşru müdafaa olduğunu kaydetti.

BD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Birleşmiş Milletlere, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili bir mektup yolladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta, Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdaafa olduğu savunuldu.

Operasyonun, Birleşmiş Milletlerin 51’inci maddesi uyarınca gerçekleştiği belirtildi. Mektupta ayrıca, ABD’nin herhangi bir ön koşul olmadan İran ile görüşmeye hazır olduğu ifade edildi.

Mektupta, “İran rejiminin uluslararası barışı ve güvenliği daha fazla tehlikeye atmasını önlemek amacıyla, İran ile müzakerelere ön koşul olmadan katılmaya hazırız” ifadesini kullanıldığı mektupta, ABD’nin, personelini ve çıkarlarını korumaya devam etmek için bölgede “gerektiği kadar” önlem almaya da hazır olduğu belirtildi.

09/01/2020 10:02