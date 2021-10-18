ABD'nin eski dışişleri bakanı Powell hayatını kaybetti

ABD'nin eski dışişleri bakanı Colin Powell koronavirüsten 84 yaşında hayatını kaybetti.

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18/10/2021

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ABD'nin eski dışişleri bakanı Powell hayatını kaybetti

Amerikan tarihinde Dışişleri Bakanlığı yapan ilk siyah olarak tarihe geçen Colin Powell'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19)  hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 

Powell, 1989-1993 ları arasında Gelenkurmay Başkanlığı, 2001-2005 yılları arasında George Bush'un ilk başkanlık döneminde Dışişleri Bakanlığı yaptı. 11 Eylül saldırıları sırasında, ABD'nin Afganistan'ı ve Irak'ı işgale ettiği sırada bakanlık koltuğunda oturuyordu.

Irak'ın işgali öncesinde Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahları olduğuna dair Amerikan istihbarat raporunu Birleşmiş Milletler'e sunan kişiydi. Bush'un ikinci döneminde koltuğu Condoleeza Rice'a bıraktı.

18/10/2021 15:27
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TAGS: ABD, Colin Powell, koronavirüs
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