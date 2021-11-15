Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 63 yaşındaki kardeşi Osman Öcalan'ın Erbil'deki bir hastanede koronavirüs nedneiyle yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdiği açıklandı.

Daha önce de Osman Öcalan'ın beyin felci geçirdiği, hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tamamen kaybettiğine yönelik haberler çıkmıştı. Ailesi ise bu haberleri yalanlamıştı.

"ÖLÜMÜ NEDENİYLE ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"



Ölüm haberini alan Şanlıurfa’daki kardeşi Mehmet Öcalan, "Uzun süredir Osman ile görüşmüyorduk. Ölümü nedeniyle üzüntü yaşıyoruz. Kardeşimizin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini bekliyoruz. Avukatlarımız aracılığıyla ağabeyime durum iletilecek ve ondan gelecek habere göre yol haritası çizeceğiz" dedi.



OSMAN ÖCALAN KİMDİR?



PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın küçük kardeşi olan Osman Öcalan, 1958 yılında Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde dünyaya geldi.



"Ferhad" kod adını kullanan Osman Öcalan 1978 yılında kurulan PKK'ya katılmadan önce, 2 sene Libya'da yaşadı ve öğretmen eğitim kolejinde eğitim gördü.



1986'da PKK Merkez Komitesi'ne, 1990'larda ise PKK Yürütme Komitesi'ne katıldı.



Osman Öcalan, PKK’den ayrıldıktan sonra 2004’te Erbil’e yerleşmişti.

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15/11/2021 09:07