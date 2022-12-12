Acun Ilıcalı Survivor 2023'te yarışacak ilk ismi açıkladı!
Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak ilk isimi açıkladı. Şarkıcı Berdan Mardini , Survivor 2023 yarışmasında yer alacak. İşte, Survivor 2023 kadrosu hakkında bazı bilgiler
12/12/2022
Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvadı. Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini oldu.
Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin olacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda All Star-Fenomenler mücadelesinin yaşanacağı iddia edildi.
FORMAT DEĞİŞİYOR
Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, 'Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak' ifadelerini kullanmıştı.