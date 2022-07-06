Adalı ölümünün 26. yıldönümünde mezarı başında törenle anıldı

Gazeteci ve yazar Kutlu Adalı, ölümünün 26. yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Adalı'nın Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan törene, CTP milletvekilleri Asım Akansoy, Biray Hamzaoğluları, bazı parti yetkilileri, Kutlu Adalı’yı sevenler ile ailesi katıldı.

Törende, Kutlu Adalı Vakfı ve Yenidüzen adına konuşan Cenk Mutluyakalı, Adalı’nın, Yenidüzen yazarı, araştırmacı fikir öncüsü aydın insan olduğunu belirterek, "onun aydınlığı şimdilerde daha iyi anlaşılıyor, yıllar önce yazıkları bugün okunduğunda öngörüsü daha iyi farkediliyor” dedi.

"İrademizin özgürlüğümüzün demokrasinin önemi binlerce adalı yürekten yeniden umut olmaya devam ediyor" diyen Mutluyakalı, Adalı'nın hem düşüncelerine hem de mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mutluyakalı, “Üzerimize serilmek istenen kirli küflü örtüyü kaldıracağız” ifadesine de yer verdi.

Mutluyakalı, AKEL üyesi İlias Dimitriu’nun yolladığı mesajı da okudu.

Mesajda özet olarak, “adada taksimci düzene karşı duran bir başka sesin daha susturulmasının 26. Yıldönümü olduğu" ifadesi kullanılarak "Kutlu Adalı yaşamış olduğundan çok farklı bir Kıbrıs vizyonunun ve barışın güçlü sesi oldu” denildi.

BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir de, "düşünce ve ifade özgürlüğünün en çok tehdit edildiği dönemlerden geçildiğini, faşist bir yapılanmanın ülkede de faaliyet gösterdiğini" gözlemlediklerini söyledi.

"Kutlu Adalı’yı sadece ölüm yıldönümünde değil, bu gibi dönemlerde daha çok anmamız gerekir" diyen Kişmir, Adalı’nın mücadelesini sonuna kadar yaşatarak, birleşik bir Kıbrıs'ı yaratmaya çalışacaklarını kaydetti.

Kişmir, bugün Kutlu Adalı ödüllerini de kamuoyuyla paylaşacaklarını anımsattı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da, Kutlu Adalı’nın tam bir Kıbrıslı sever olduğunu, barışı, demokrasiyi ve insan haklarını, karanlık işlerin ortadan kaldırılmasını savunduğunu hatırlatarak, Adalı’nın Kıbrıslı Türkün aydınlık yüzü olduğunu, temiz bir toplum için mücadele ettiğini söyledi.

Adalı’nın karanlık işlerin ortaya çıkarılması için uğraşırken katledildiğini ancak fikirlerinin katledilmesinin mümkün olmadığını, aradan geçen 26 yılda aynı karanlık işlerin devam ettiğini, Kıbrıs Türk halkının iradesinin yönetime yansıtılmasının engellendiğini savunan Sorakın, temel görevlerinin demokrasiye sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı da anma töreninde şiir okudu.

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06/07/2022 12:02