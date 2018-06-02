24 Haziran Yerel Seçimleri öncesinde, CTP Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve beraberindeki CTP Belediye Meclis üyesi adaylarından oluşan bir ekip Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu açıklamasına göre, Adalıer, “sağ zihniyeti yerel yönetimden indirmek için” destek istedi.

Bağımsızlık Yolu Mağusa üyeleri Adalıer’e sığınma evi projeleri, hayvan hakları, ekoloji ve Mağusa Limanı ile ilgili sorular sordu.

Ziyaretin sonunda ise Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Sorumlusu Abdullah Özdoğan, Mağusa bölgesinde üyelerin ve sempatizanların sağ zihniyeti düşürebilecek şekilde oy kullanmaları için serbest bırakılması yönünde karar alındığını açıkladı.