Ağrı ve Spastisite Sempozyumu Gerçekleştirildi

Lefkoşa’da bugün Ağrı, Ağrı Pili ve Spastisite ile ilgili geniş katılımlı bir sempozyum gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Beyin Cerrahi A.D’dan Pro.f Dr. Tanju Uçar’ın katılımı ve ülkemiz Beyin Cerrahlarından Op. Dr. Çağın Ozankaya’nın koordinatörlüğünde gerçekleşen toplantıya geniş bir kite katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Çağın Ozankaya; katılımları için meslektaşlarına ve destek sunarak toplantının gerçeklemesine vesile olduğu için Prof. Dr. Tanju Uçar’a ve sunumları ile sempozyuma destek veren; Dr. Pembe Yiğitoğlu Çeto, Dr. Sevda Diker, Dr. Sabiha Güngör Raif’e şükranlarını sundu.

Konuya değinen Dr. Ozankaya yaptığı açıklamada; Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik ağrıdan muzdarip çok fazla insan olduğunu ve bazen bu ağrıların tüm tedavi rejimlerine karşı direnç gösterebildiğini, bu durumlarda da Spinal Kord Stimülasyonu ya da halk arasında bilinen şekliyle Ağrı Pilinin umut olduğunu ve yüksek başarı elde edebildiklerini kaydetti. Dr. Ozankaya, özellikle diğer tedavilere cevap vermeyen dirençli bel ve bacak ağrılarında sık olarak bu işlemi Kıbrıs’ta da başarılı olarak uyguladıklarını kaydetti. Yine benzer şekilde farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan spastisitenin de Baklofen Pompa İmplantasyonu ile kontrol altına alınabildiğini kaydeden Ozankaya, bu konuların çok sofistike olduğunu ve en önemli kriterin uygun hasta seçimi olduğunu ifade etti. Katılımı ve sunduğu bilgiler için Prof. Tanju Uçar’a teşekkürlerüni ileten Dr. Çağın Ozankaya bu tarz toplantıların devamının gelmesini temenni ettiğini söylerek ülkemizde daha başarılı işlere de imza atılacağına dair inancının olduğunu kaydederek sempozyuma katılan herkese teşekkür etti.

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22/10/2022 16:28