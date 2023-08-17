Ahmet Noyan: Hüseyin Mavideniz cinayeti bizi dehşete düşürdü

İş insanı Ahmet Noyan, geçen hafta İskele’de Hüseyin Mavideniz’in ölümüyle sonuçlanan cinayetle ilgili olarak Onur Turizm, Ticaret ve Endüstri Limited Ortakları adına yazılı açıklama yaptı.

“10 Ağustos’ta sabaha karşı Breeze Club önünde yaşanan talihsiz ve vahim olayda; Hüseyin Mavideniz’in hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür” diyen Ahmet Noyan açıklamada, “Hiçbir şekilde savunulması mümkün olmayan bu vahim ve dehşete düşürücü olay nedeni ile hayatını kaybeden merhuma rahmet dilerken yaslı ailesinin acısını en içten duygularımızla paylaşır, merhumun geride bıraktığı eşi ve çocuklarına vicdani olarak hukuk çerçevesinde her türlü desteği vereceğimizi belirtiriz” ifadelerini kullandı.

Noyan yazılı açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu menfur olayın yaşanmasında her kim olursa olsun suçlu ya da suçluların adalet karşısında hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızı ve adaletin erken tecellisi için hukukçularımızla yargı sürecini en yakından takip edeceğimizi kamuoyunun bilmesini isteriz.

İşletme önünde yaşanan bu üzücü ve vahim olay ve ilk baştan itibaren hedeflediğimiz hizmet vsme amacımıza uygun olmayan bu vahim durum nedeni ile Onur Turizm, Ticaret ve Endüstri Limited Ortakları olarak işletmenin tamamıyla hizmete kapatıldığını kamuoyuna duyururuz.”