Ajda Pekkan 'deprem fırsatçısı' suçlamalarına ateş püskürdü

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Sarıyer’deki 6 odalı, yüzme havuzlu lüks villasını 2020 yılında satılığa çıkarmış, ancak satılmamıştı.



Özellikle sosyal medyada yayılan haberlerde, Sarıyer’in deprem açısından daha risksiz olması nedeniyle ilçedeki evlere ilginin arttığı, Pekkan’ın da bunu fırsat bilerek evini fahiş fiyatla satılığa çıkardığı öne sürülmüştü.



Magazinsortie.com’a konuşan Pekkan, söz konusu haberlere dava açacağını söyledi.

“Deprem fırsatçılığı yaptı ne demek? Çok çirkin haberler bunlar. 60 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum" diyen Süperstar, "Depremzede vatandaşlarımız için de elimden geleni yapıyorum. Deprem sonrası 1 milyon TL bağışta bulundum. İsmimi karalamaya yönelik bu haberleri ortaya atanlar için hukuki yollara başvuracağım” diye konuştu.

Öte yandan Pekkan’ın haberlere konu olan evini satmaktan vazgeçtiği, yalnızca kiralamayı düşündüğü öğrenildi.

Bu habere tepkiniz:



26/03/2023 11:54