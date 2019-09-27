Akçagil: Kaldırımı olmayan tek köydü

Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil sosyal medya hesabından Görneç köyüne kaldırım yapılacağını duyurdu. Görneç'in kaldırımı olmayan tek köy ünvanını taşıdığını belirten Muhtar Akçagil, kaldırım yapımına başlandığını yazdı.

Görneç Muhtarı Nevzat Akçagil açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Uzun zamandır Başkanla beraber kafa yorduğumuz bir proje!! 1 metre kaldırımı olmayan tek köy ünvanını taşıyan Görneç köyümüz için ivedilikle ihtiyaç duyulan bir projeydi. Serdarlı Belediye başkanımızın kapısını gün aşırı git-gel aşındırdığım çok istediğimiz bir projeydi. Tamamen belediyemizin kendi öz kaynakları kendi iş gücü ve finansmanı ile yapımına başlanan hayırlısı ile tamamlanacak olan bir çalışma. Bu süreçte Serdarlı Belediye başkanımız Halil Kasım'a belediye müdürüm Mustafa Yorgancı'ya ve belediye meclisine şahsım ve köylüm adına çok teşekkür eder, alın teri dökecek olan belediye persenolemize de kolaylıklar dilerim... #hayırlıolsun

27/09/2019 09:42