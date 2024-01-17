AKEL'den 'Kıbrıslı Türklerin görüşlerinden dolayı kovuşturulmasına' yönelik açıklama

AKEL, görüşlerinden ve siyasi faaliyetlerinden dolayı Kıbrıslı Türklerin kovuşturulması konusunda endişesini dile getirdi.

Haravgi gazetesine göre, AKEL konu hakkında yaptığı açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin gerek Kuzey’de, gerekse Türkiye’de, görüşlerinden ve siyasi faaliyetlerinden dolayı kovuşturulmasının son zamanlarda endişe verici şekilde yoğunlaştığını” savundu.

AKEL, İstanbul Havalimanı'nda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Yusuf Alkım ile vicdani reddini açıklayan Mustafa Hürben olayından bahsetti.

AKEL ayrıca özgür iradenin ve Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal varlığının garanti altına alınması için mücadele eden Kıbrıs Türk dinamiklere yönelik dayanışmasını dile getirdi.