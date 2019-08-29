Akıncı, 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne Katılan Folklar Ekiplerini Ağırladı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne katılan folklar ekiplerini Cumhurbaşkanlığı'nda ağırladı.
29/08/2019
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne katılan folklar ekiplerini Cumhurbaşkanlığı'nda ağırladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali Organizasyon Komitesi Sözcüsü Mustafa Özgü başkanlığındaki KKTC, Türkiye, Polonya, Macaristan, Meksika ekiplerinin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, ülkelerinden getirdikleri çeşitli hediyeler sundu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuk ekip temsilcilerine başarı ve KKTC’de bulundukları süre içinde iyi vakit geçirmelerini diledi.