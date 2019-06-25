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Akıncı, gençlik örgütü temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gençlik örgütü temsilcilerini kabul etti.

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25/06/2019

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Akıncı, gençlik örgütü temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gençlik örgütü temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konuk heyette Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan, Eğitimde Gençlik İnisiyatifi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ruso, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM) Yönetim Kurul Üyesi Ardıç Taşcıoğlu, Lefkoşa Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Uysal yer aldı.

Heyet, düzenleyecekleri “Kıbrıs Türk Gençlik Kongresiyle” ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi vererek, Cumhurbaşkanlığı’nın desteğini talep etti.

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TAGS: Akıncı, , haber, kıbrıs, gençlik, örgütü, temsilcilerini, kabul, etti
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