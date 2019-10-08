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Akıncı, Türk-Yunan Forumu üyelerini kabul etti

Türk-Yunan Forumu üyeleri, Kıbrıs sorunuyla ilgili Akıncı’dan bilgi aldı.

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08/10/2019

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Akıncı, Türk-Yunan Forumu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk-Yunan Forumu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, forumun, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Türkiye ve Yunanistan’dan üyelerinin yer aldığı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Erhan Elçin ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da yer aldı.

Türk-Yunan Forumu üyeleri, Kıbrıs sorunuyla ilgili son durum hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’dan bilgi aldı.

08/10/2019 10:47
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