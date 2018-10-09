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Akıncı’nın Spehar’la Görüşmesi Bir Saat Sürdü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesi tamamlandı.

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09/10/2018

Akıncı’nın Spehar’la Görüşmesi Bir Saat Sürdü

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme bir saat sürdü. Görüşmenin ardından basına açıklama yapılmadı. 

Görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ile Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam eşlik etti.

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TAGS: Akıncı, Spehar, haber, kıbrıs
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