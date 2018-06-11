Aklın yolu bir da… - Kamil Kolcu yazdı

“Okul Sporları Olimpiyatları’na ne dersiniz” ile ilgili yazdığım yazı ve “Azacık Böyle Bir Spor” başlıklı yazıma çok değerli kişilerden yorumlar geldi.

Aklın yolunun bir olduğunu kanıtlarcasına gelen bu görüşleri yetkililerin dikkate alması umuduyla paylaşmak istiyorum.

Beden eğitimi öğretmeni ve birçok yeteneği ülke sporuna kazandıran Kılıç Ali Kahraman, akademisyen Nazım Serkan Burgul, özelde futbola genelde ülke sporuna büyük hizmetleri bulunan spor adamı beden eğitimi öğretmeni Eralp Şerifoğlu’nun görüşleri aynen şöyle:

Kılıç Ali Kahraman’nın Okul Sporları Olimpiyatları konusundaki görüşü: “Her türlü desteğe varım. Bir branşın tüm organizasyonunu yaparım. Bir de kulüplerde lisansı olmayan öğrenciler için tüm müsabakaları yapalım. Hem daha çok kişiye spor yaptırırız hem de YENİ YETENEKLERİ KEŞFEDERİZ”

Nazım Serkan Burgul

“Dünyadaki örneklerinde olduğu gibi; Okul Sporları Federasyonu şart oldu; Ayrıca federasyon çatısı altında aktif lisanslı sporcu öğrenciler yok; Hayırlısı hocam; Takipteyiz”

Eralp Şerifoğlu’nun Birazcık böyle bir spor konusundaki görüşü:

“Sevgili Kamil Kolcu, yazacak çok şey var; Sen de yıllardır bıkmadan usanmadan yazıyorsun. Tespitlerin çok doğru...

Yıllardır, doğru düşünceler hiçbir şekilde eyleme dönüşmüyor ne yazık ki.

Senelerdir yitip giden değerlerimize yazık. Bu noktada bir eğitmen olarak bizlerin de suçu var.

Sporumuzda "Ortak bir değer " yaratabilme noktasında birlikte hareket ederek yönetenler üzerinde gereken baskıyı ve isteğimizi anlatmada yetersiz ve etkisiz kaldık.

Olanı kabullendik.

Yanlış yaptık...



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“Ben de sana yaşadığım bir anımı kısaca anlatarak, yazdıklarına katkı koymaya çalışayım.

Yaklaşık 22 yıl önce sporun bakanlıkla yönetildiği zamanlardı... Bakanımızın da katıldığı

"Mağusa'da Futbol Nasıl Kurtulur veya Düzelir" ! Adı altında bir toplantı düzenlenmişti.

Tüm katılımcılar kulüplere para isterken; ben söz alıp şunları söylemiştim:

Sayın Bakanım lütfen Spor Daire'mizin teşkilat yapısını değiştirin. İşbilir ve uzman İnsanlarımızı (öğretmen, kondisyoner, psikolog, beslenme uzmanı gibi) göreve getirin. Bu arkadaşlarımızın yasalarla, tüzüklerle en büyük sporcu kaynağımız olan okullarımızda çalışan Beden Eğitimi Öğretmenleriyle düzenli çalışmalarını sağlayın.

Her branştaki elit sporcularımızın tespitini yapalım.

Bu gençlerimizin uzman antrenörler kontrolünde 12 ay boyunca antrene edilmesini sağlayalım. Eğitimlerini takip edelim.

Burs verelim...

Gençlerimize lise sonrası üst seviyede spor yapabilmenin yollarını açalım dedim,

DAYAK YEYİYORDUM. devamını yazmama gerek yok...

İdealleri yazmaya devam.

Bir gün mutlaka doğrular kazanır.

Sevgiler saygılar.”