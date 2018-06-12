Alacaklı iken suçlu oldular

Lefkoşa’da alacaklı oldukları İsmet Doğan isimli şahıstan bıçak zoruyla eşyalarını çaldıkları öne sürülen Yılmaz Deveci ve Hakan Tomris, silahlı soygun, korkutmak amacıyla silah taşıma, darp suçlarından tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis Memuru Hamza Tarman, 11 Haziran 2018 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Başkent pansiyonun 21 numaralı odası içerisinde Yılmaz Deveci (E-25) ve Hakan Tomris’in (E-23), aralarında alacak verecek meselesi bulunan İsmet Doğan ile tartıştıktan sonra zanlı Deveci’nin tasarruflarında bulunan bıçağı adı Doğan’ın boğazına dayadıktan sonra İsmet Doğan’a ait bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet cep telefonu, para cüzdanını ve içerisinde bulunan 300 TL parayı, pasaportunu ve banka kartlarını alıp olay yerinden ayrıldıklarını söyledi.

İki zanlının pansiyondan ayrıldıktan sonra Doğan’ın peşlerinden gittiğini, zanlı Deveci’nin yine bıçağı sallayarak, “Parayı getir eşyalarını al”dediğini kaydeden polis, zanlı Deveci’nin Lefkoşa’da Tomris’in ise Ercan’dan çıkış yaparken tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın sürdüğünü, bıçağın henüz bulunamadığını kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların iki gün tutuklu kalmasına karar verirken, söz alan zanlı Deveci, “ İsmet Doğan sokaklarda kalıyordu. Öyle tanıştık. Tüm parasını kumarda kaybetmişti. Evime götürdüm,20 gün baktım para verdim. Hatta cep telefonumu dahi satıp parasını kullandı. Param gelince paranı veririm dedi ama eşyalarını alıp evden ayrıldı paramı vermedi, ben de son çare bunu yapmak zorunda kaldım”dedi. Tomris ise arkadaşının eşyaları alması için yardım istediğini ancak bıçak çekince geri durduğunu biletini ise 10 gün önce aldığını belirtti.