Alanya Hentbol Şöleninde; DİGEM mücadele ediyor

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03/07/2022

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Alanya Hentbol Şöleninde; DİGEM mücadele ediyor

1-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Alanya Hentbol Şöleninde 27. Alanya Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve
Uluslararası Plaj Hentbol Turnuvasında  2005-2006 yaş katagorisinde Mücadele eden DİGEM  takımımız 2. Ve 3. Gün karşılaşma sonuçları;

02.07.2022 
DİGEM 2-0 ELAZIĞ SOS YARD. SK 
03.07.2022 
DİGEM 2-0 İSTANBUL DEFNE SK

Çimde

02.07.2022 
DİGEM 17 - 9 MUĞLA FETHİYE BEL. S. 

Çıktığı tüm müsabkalarda galip gelmiştir

Trunuvanın 4. günü takımız DİGEM in maç programı 

04.07.2022 
ÇİM 
DİGEM-ESKİSEHİR ODUNPAZARI SK

PLAJ 
DİGEM -YOZGAT ASP SK

03/07/2022 11:07
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