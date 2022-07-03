Alanya Hentbol Şöleninde; DİGEM mücadele ediyor
03/07/2022
1-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Alanya Hentbol Şöleninde 27. Alanya Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve
Uluslararası Plaj Hentbol Turnuvasında 2005-2006 yaş katagorisinde Mücadele eden DİGEM takımımız 2. Ve 3. Gün karşılaşma sonuçları;
02.07.2022
DİGEM 2-0 ELAZIĞ SOS YARD. SK
03.07.2022
DİGEM 2-0 İSTANBUL DEFNE SK
Çimde
02.07.2022
DİGEM 17 - 9 MUĞLA FETHİYE BEL. S.
Çıktığı tüm müsabkalarda galip gelmiştir
Trunuvanın 4. günü takımız DİGEM in maç programı
04.07.2022
ÇİM
DİGEM-ESKİSEHİR ODUNPAZARI SK
PLAJ
DİGEM -YOZGAT ASP SK