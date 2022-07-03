Alanya Hentbol Şöleninde; DİGEM mücadele ediyor

1-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Alanya Hentbol Şöleninde 27. Alanya Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve

Uluslararası Plaj Hentbol Turnuvasında 2005-2006 yaş katagorisinde Mücadele eden DİGEM takımımız 2. Ve 3. Gün karşılaşma sonuçları;

02.07.2022

DİGEM 2-0 ELAZIĞ SOS YARD. SK

03.07.2022

DİGEM 2-0 İSTANBUL DEFNE SK

Çimde

02.07.2022

DİGEM 17 - 9 MUĞLA FETHİYE BEL. S.

Çıktığı tüm müsabkalarda galip gelmiştir

Trunuvanın 4. günü takımız DİGEM in maç programı

04.07.2022

ÇİM

DİGEM-ESKİSEHİR ODUNPAZARI SK

PLAJ

DİGEM -YOZGAT ASP SK

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03/07/2022 11:07