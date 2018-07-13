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Albayrak'tan ilk kabine sonrası açıklama

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Maliye politikası enflasyonla mücadeleye katkı verecek" dedi.

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13/07/2018

Albayrak'tan ilk kabine sonrası açıklama

Albayrak açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak gerçekleştirdiğimiz ilk Kabine Toplantımızda, yeni dönemde ekonomi politikalarında bütçe disiplini, tek haneli enflasyon ve yapısal reformları önceleyerek, Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ile kalkınmasını sağlama hedefini ortaya koyduk.

Vergi yükünü daha dengeli bir yapıya kavuşturacağız. Mücadele planı, orta vadeli plan ile ilan edilecek" dedi.

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TAGS: Berat Albayrak, haber, kıbrıs
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